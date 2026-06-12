Замглавы Минобороны Британии ушел в отставку вслед за главой ведомства

«Мы обязаны тем, кто служит Великобритании, должны обеспечить их всем необходимым для выполнения своей работы и проявить верность, поддержав их после завершения службы. Мы терпим неудачу и в том, и в другом. На протяжении всего периода работы в правительстве я последовательно отстаивал эту позицию. Однако правительство отказывается прислушаться к моим аргументам, поэтому я вынужден подать в отставку», — заявил Карнс на своей официальной странице в соцсети X*.