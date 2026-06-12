Замглавы Минобороны Британии ушел в отставку вслед за главой ведомства

Замглавы Минобороны Британии Алистер Карнс объявил о своей отставке после ухода с должности главы ведомства Джона Хили.
«Мы обязаны тем, кто служит Великобритании, должны обеспечить их всем необходимым для выполнения своей работы и проявить верность, поддержав их после завершения службы. Мы терпим неудачу и в том, и в другом. На протяжении всего периода работы в правительстве я последовательно отстаивал эту позицию. Однако правительство отказывается прислушаться к моим аргументам, поэтому я вынужден подать в отставку», — заявил Карнс на своей официальной странице в соцсети X*.
Ранее Джон Хили, возглавлявший оборонное ведомство, обосновал свое решение об отставке недостаточным, по его мнению, уровнем инвестиций в оборонный сектор страны.
Ранее политолог и член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов заявил, что отставка Хили является признаком развала правительства страны.
* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.