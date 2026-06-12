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СМИ: у побережья города Сирик на юге Ирана прогремел взрыв

Reuters: у побережья города Сирик на юге Ирана прогремел взрыв.

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Взрыв прогремел у побережья города Сирик на юге Ирана, передает агентство Рейтер со ссылкой на иранские СМИ.

Как сообщается, причина взрыва остается неизвестной.

Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что США в ночь на пятницу обрушат на Иран «очень мощные» удары. Позднее он сообщил об отмене бомбардировок.

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