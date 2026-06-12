СМИ: у побережья города Сирик на юге Ирана прогремел взрыв

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Взрыв прогремел у побережья города Сирик на юге Ирана, передает агентство Рейтер со ссылкой на иранские СМИ.
Как сообщается, причина взрыва остается неизвестной.
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