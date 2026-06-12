Ким Чен Ын поздравил Путина с Днём России

Лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил президента России Владимира Путина с Днём России, заявив о неизменной поддержке Москвы и пожелав успехов и побед.
Текст телеграммы опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
В поздравлении Ким Чен Ын подчеркнул, что последовательная поддержка российской политики является его твёрдой позицией.
«Последовательно поддерживать внутреннюю и внешнюю политику Москвы и всегда быть вместе с Россией — это моя неизменная воля и позиция, воля и позиция правительства КНДР… Желаю… вам — ещё больших успехов в ответственной работе», — говорится в телеграмме.
Кроме того, северокорейский лидер адресовал пожелания российскому народу.
«Желаю, чтобы на пути братского российского народа всегда были только удача и победа», — добавил он.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что у Путина запланированы мероприятия по случаю Дня России.