Ким Чен Ын поздравил Путина с Днём России

«Последовательно поддерживать внутреннюю и внешнюю политику Москвы и всегда быть вместе с Россией — это моя неизменная воля и позиция, воля и позиция правительства КНДР… Желаю… вам — ещё больших успехов в ответственной работе», — говорится в телеграмме.