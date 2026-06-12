Гатилов заявил о невозможности «отменить» Россию

По его словам, Россия готова защищать свои фундаментальные интересы и ценности, а также своих граждан и соотечественников, в том числе в контексте украинского кризиса. «Невозможно “отменить” многовековую российскую культуру. Невозможно заглушить российский голос в международных институтах», — сказал дипломат в торжественной речи на приеме по случаю Дня России.