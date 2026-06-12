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США ещё не направили приглашение Путину на саммит G20

Россия ещё не получила от США приглашения для президента Владимира Путина принять участие в саммите G20, сообщил посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев.

Россия ещё не получила от США приглашения для президента Владимира Путина принять участие в саммите G20, сообщил посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев.

Об этом Бердыев рассказал в интервью РИА Новости.

По его словам, в G20 сложилась традиция рассылать приглашения ближе к дате саммита, примерно за месяц-полтора. Такие приглашения играют протокольную роль.

Дипломат пояснил, что с помощью приглашений выражается уважение к партнёрам по формату и передаются детали будущей встречи.

«Смысл состоит в том, чтобы зафиксировать мероприятие в международном календаре лидеров», — добавил Бердыев.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что визит Путина в Соединённые Штаты на саммит G20 пока не прорабатывается.

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