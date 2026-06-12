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У побережья иранского города Сирик снова прогремел взрыв, причина неизвестна

Очередной взрыв зафиксирован в морской зоне у иранского города Сирик, его точная природа и причина пока не установлены.

Очередной взрыв зафиксирован в морской зоне у иранского города Сирик, его точная природа и причина пока не установлены.

Об этом проинформировало агентство Mehr.

По данным источников, громкий взрыв вновь раздался в акватории провинции Хормозган.

Как уточняет агентство, среди возможных версий рассматривается связь с политикой по закрытию Ормузского пролива.

«Тем не менее ни одна из этих гипотез пока официально не подтверждена», — говорится в сообщении.

Ранее местные жители уже сообщали о взрыве недалеко от иранского города Сирик.