У побережья иранского города Сирик снова прогремел взрыв, причина неизвестна

Очередной взрыв зафиксирован в морской зоне у иранского города Сирик, его точная природа и причина пока не установлены.
Об этом проинформировало агентство Mehr.
По данным источников, громкий взрыв вновь раздался в акватории провинции Хормозган.
Как уточняет агентство, среди возможных версий рассматривается связь с политикой по закрытию Ормузского пролива.
«Тем не менее ни одна из этих гипотез пока официально не подтверждена», — говорится в сообщении.
Ранее местные жители уже сообщали о взрыве недалеко от иранского города Сирик.