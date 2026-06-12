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Мадьяр: истребители Венгрии подняли по тревоге НАТО из-за израильского самолета

Пассажирский лайнер Израиля не вышел на связь с авиадиспетчерами, сообщил венгерский премьер.

БУДАПЕШТ, 12 июня. /ТАСС/. Истребители ВВС Венгрии были подняты по тревоге из-за израильского пассажирского самолета, который не вышел на связь с авиадиспетчерами, следуя по маршруту из Тель-Авива в Прагу. Как сообщил венгерский премьер-министр Петер Мадьяр, инцидент произошел в воздушном пространстве страны вечером 11 июня.

«Венгерские вооруженные силы были приведены в состояние наивысшей боевой готовности Объединенным центром воздушных операций НАТО из-за инцидента с израильским пассажирским самолетом Airbus A321. Два истребителя JAS 39 Gripen поднялись в воздух, поскольку рейс между Тель-Авивом и Прагой не смог связаться с гражданской диспетчерской службой. Вскоре после взлета Gripen установили визуальный контакт с пилотами пассажирского самолета, которые затем связались по радио с венгерской наземной диспетчерской службой», — написал Мадьяр в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Он отметил, что «в соответствии с правилами, которые действуют в таких случаях, истребители сопровождали пассажирский самолет до тех пор, пока он не покинул венгерское воздушное пространство по маршруту в соответствии с его планом полета» в направлении Австрии. После этого истребители вернулись на авиабазу в Кечкемете (область Бач-Кишкун).

«Во время инцидента служба охраны воздушного пространства вооруженных сил Венгрии и интегрированная система противовоздушной обороны НАТО действовали эффективно», — заключил Мадьяр.

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