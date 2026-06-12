Мадьяр: истребители Венгрии подняли по тревоге НАТО из-за израильского самолета

Он отметил, что «в соответствии с правилами, которые действуют в таких случаях, истребители сопровождали пассажирский самолет до тех пор, пока он не покинул венгерское воздушное пространство по маршруту в соответствии с его планом полета» в направлении Австрии. После этого истребители вернулись на авиабазу в Кечкемете (область Бач-Кишкун).