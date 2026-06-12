Париж не принял мер для защиты консульства в Марселе после атаки

Он напомнил, что в феврале 2025 года на территорию дипмиссии бросили три пластиковые бутылки со взрывчаткой. Две из них взорвались. Никто из сотрудников не пострадал. Полиция тогда задержала двоих подозреваемых, которые участвовали в проукраинском митинге.