Посол России в Бельгии: лидеры ЕС и НАТО толкают Европу к большой войне

БРЮССЕЛЬ, 12 июня. /ТАСС/. Лидеры Евросоюза и Североатлантического альянса толкают Европу к большой войне в погоне за ускользающим глобальным доминированием, но попытки противостояния России обречены на провал. Об этом заявил посол РФ в Бельгии Денис Гончар, выступая 11 июня на торжественном приеме по случаю Дня России.
«В настоящее время Запад планомерно лепит из России чуть ли не экзистенциальную угрозу, главного врага человечества. Приходится констатировать, что руководители государств Евросоюза и НАТО усиленно толкают континент к большой войне, проводя политику ускоренной милитаризации в ущерб собственной экономике и благосостоянию граждан. При этом мы видим, что значительная часть населения Европы устала от тягот, связанных с переходом на военные рельсы, и не хочет продолжения конфронтации. Путь, избранный западными правящими кругами, ведет в никуда. Это тупик», — отметил посол.
«Понятно, что проводимая ими сейчас политика — это попытка сохранить стремительно ускользающее глобальное доминирование. Однако с учетом того, что мир безвозвратно изменился и продолжает двигаться в сторону многополярности, такие усилия абсолютно бесперспективны», — продолжал дипломат. «Российская государственность выдержала много сложных, порой трагических периодов, но наш народ всегда побеждал трудности, созидал и умножал величие Отечества», — отметил Гончар, констатировав провал попыток экономической блокады и политической изоляции России со стороны Запада.
Зал приемов посольства РФ был переполнен. В мероприятии участвовали дипломаты России, Белоруссии, остальных стран СНГ и государств мирового большинства, общественные деятели и журналисты РФ и Бельгии, соотечественники.