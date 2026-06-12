Посол России в Бельгии: лидеры ЕС и НАТО толкают Европу к большой войне

«В настоящее время Запад планомерно лепит из России чуть ли не экзистенциальную угрозу, главного врага человечества. Приходится констатировать, что руководители государств Евросоюза и НАТО усиленно толкают континент к большой войне, проводя политику ускоренной милитаризации в ущерб собственной экономике и благосостоянию граждан. При этом мы видим, что значительная часть населения Европы устала от тягот, связанных с переходом на военные рельсы, и не хочет продолжения конфронтации. Путь, избранный западными правящими кругами, ведет в никуда. Это тупик», — отметил посол.