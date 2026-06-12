Два взрыва прогремели в районе Бендер-Аббаса на юге Ирана

Два взрыва прогремели в районе портового города Бендер-Аббас на юге Ирана.
Об этом сообщило агентство Mehr.
Источник звука пока неизвестен.
Ранее также поступали сообщения о взрыве у побережья города Сирик.
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