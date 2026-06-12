«Неизбежный крах кабинета Стармера»: как развивается политический кризис в Великобритании

«Премьерам не удаётся долго усидеть в своих креслах — что уж до министров, пусть и ключевых… Разговоры об отставке самого Стармера ходят уже давно, однако, похоже, её затягивание во времени объясняется необходимостью выполнения определённых обязательств. Стармер слишком много на себя взял в качестве лица, представляющего Великобританию на мировой арене. Пошло, правда, всё не по сценарию, а уходить всё-таки желательно красиво. Стармер хочет сохранить лицо. Но Хили решил не рисковать своей репутацией и уйти раньше», — отметил в беседе с RT доцент кафедры Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Ежов.