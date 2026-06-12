«Неизбежный крах кабинета Стармера»: как развивается политический кризис в Великобритании

Министр обороны Великобритании Джон Хили подал в отставку. В письме главе кабмина Киру Стармеру он сообщил о несогласии с оборонной политикой королевства, поскольку считает принимаемые меры недостаточными «в это время растущих угроз». Письмо Хили ясно показывает глубокий раскол между британским Минобороны и теми, кто «контролирует кошелёк» в Минфине, пишут СМИ. Как отмечают эксперты, отставка русофоба Хили — симптом системного политического кризиса в Великобритании, который в итоге дойдёт и до Стармера.
Министр обороны Великобритании Джон Хили подал в отставку. В письме британскому премьеру Киру Стармеру он сообщил о несогласии с оборонной политикой королевства, поскольку глава кабмина «не смог, а казначейство не захотело выделить ресурсы, необходимые нации для защиты страны в это время растущих угроз».
«Без Плана оборонных инвестиций, отвечающего требованиям момента, я вынужден принимать решения, которые снизили бы готовность наших сил, увеличили бы риск для личного состава, участвующего в операциях, и могли бы ослабить безопасность страны», — написал Хили.
В письме он напомнил Стармеру, что на прошлой неделе тот сам заявил, что, по оценке разведки, «нападение России на НАТО может произойти уже в 2030 году». Среди других угроз безопасности бывший министр назвал конфликт на Ближнем Востоке и боевые действия на Украине, а также потенциальное обострение обстановки в Арктике.
По словам Хили, Стармер знает, «чего требует оборона». Однако решение, предлагаемое премьер-министром в рамках Плана оборонных инвестиций и призванное обеспечить давно обещанное увеличение британских военных расходов, «далеко не соответствует» тому, что необходимо для обороны и для страны, как считает Хили, «в это опасное время».
Политик также заявил, что уходит с поста с «большим сожалением и скрепя сердце».
Письмо Стармеру от экс-министра обороны Великобритании Politico называет резким.
«Отставка одного из главных министров Стармера в связи с неоднократно откладывавшимся Планом оборонных инвестиций происходит за считаные дни до важнейших дополнительных выборов, в результате которых соперник Стармера, лейборист Энди Бёрнем, может вернуться в парламент и побороться за лидерство», — пишет издание.
Бывший министр обороны Великобритании Джон Хили.
AP.
© Kirsty Wigglesworth.
«Новый удар».
Письмо Хили ясно показывает глубокий раскол между британским Минобороны и теми, кто «контролирует кошелёк» в Министерстве финансов, считают в Politico. Это вызвало яростную реакцию со стороны команды канцлера казначейства Рэйчел Ривз, отмечает издание. По его данным, политические оппоненты лейбористов не замедлили воспользоваться уходом Хили, обвинив в ситуации премьера и главу финансового ведомства Ривз. Ранее она не исключила увеличения налогов для финансирования роста оборонных расходов. Газета The Times писала, что дефицит оборонного бюджета Великобритании в ближайшие четыре года составит £28 млрд.
«Молодец, Хили, — сказал представитель партии Reform UK по экономическим вопросам Роберт Дженрик. — А им позор. Ривз и Стармер тоже должны уйти. И вместе с ними это жалкое лейбористское правительство».
Со своей стороны, лидер либерал-демократов Эд Дэви заявил, что лейбористам нужно всерьёз «заняться надлежащим финансированием» вооружённых сил.
Как отмечает CNN, то, что министр обороны Хили подал в отставку из-за спора по поводу бюджета, заявив, что правительство не готово выделять вооружённым силам Великобритании «необходимые им ресурсы», — это «новый удар» для премьер-министра.
«Стармер, чьё правительство стремительно потеряло популярность всего за два года после уверенной победы на всеобщих выборах, в последнее время испытывает давление со стороны собственной партии… Потеря ещё одного члена кабинета — тревожная новость для Стармера, которому и без того непросто удержаться в должности. Многие в его правящей Лейбористской партии призвали его уйти в отставку после провала на прошедших в прошлом месяце местных выборах», — говорится в материале.
Британский премьер-министр Кир Стармер.
AP.
© Kin Cheung.
По данным CNN, официального выдвижения другого кандидата на пост лидера пока не было, но ситуация может измениться после ключевых дополнительных выборов в избирательном округе Мейкерфилд (Северо-Западная Англия), в которых участвует главный соперник Стармера, мэр Большого Манчестера Энди Бёрнем.
«Многие ожидают, что в случае победы Бёрнем бросит Стармеру вызов», — сообщил телеканал.
Системный кризис.
Как отмечают эксперты, отставку русофоба Хили можно назвать симптомом системного политического кризиса в Великобритании.
«Премьерам не удаётся долго усидеть в своих креслах — что уж до министров, пусть и ключевых… Разговоры об отставке самого Стармера ходят уже давно, однако, похоже, её затягивание во времени объясняется необходимостью выполнения определённых обязательств. Стармер слишком много на себя взял в качестве лица, представляющего Великобританию на мировой арене. Пошло, правда, всё не по сценарию, а уходить всё-таки желательно красиво. Стармер хочет сохранить лицо. Но Хили решил не рисковать своей репутацией и уйти раньше», — отметил в беседе с RT доцент кафедры Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Ежов.
По его словам, в отношении финансирования собственных оборонных проектов Великобритания действительно достаточно слаба.
«И здесь ситуация во многом сопоставима с государствами ЕС: слишком много усилий потрачено на помощь Украине — и, что важно, не только бесполезно, но и во вред национальным интересам. В этом смысле Великобритания, несмотря на свой выход из состава Евросоюза, духом остаётся с ним и, по сути, разделяет тот же путь, который ведёт в никуда. После отставки Хили не следует ждать каких-то серьёзных изменений в политическом курсе британских элит. Отставки, вероятно, ещё будут. Неоспоримым фактом является неизбежный политический крах кабинета Стармера», — сказал Ежов.
Как констатировала в комментарии RT руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева, отставка Хили произошла в рамках политического кризиса в Великобритании, который развивается уже достаточно долго. В мае об отставке на фоне утраты доверия к политике Стармера заявил и глава Минздрава Великобритании Уэс Стритинг. До этого также происходили перестановки в британском кабмине.
«Об этом свидетельствуют и отставки прежних премьеров-консерваторов. И сейчас вполне вероятна отставка Стармерa, а также отставка некоторых членов его кабинета. Так что кризис действительно системный. К тому же в Великобритании не хватает средств на все её нужды. На разрешение социальных вопросов и на оборону одновременно недостаточно средств», — заключила Ананьева.