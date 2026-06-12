Протесты у стадиона, давка на входе в фан-зону, два гола и три удаления: Мексика победила ЮАР в матче открытия ЧМ-2026

Мексика обыграла ЮАР в матче открытия чемпионата мира по футболу, забив по голу в каждом из таймов. Сначала Хулиан Киньонес воспользовался ошибкой обороны гостей, а затем Рауль Хименес замкнул навес с фланга. Однако главным действующем лицом встречи стал бразильский судья Вилтон Сампайо, поочерёдно удаливший с поля Яя Ситхоле, Тхембу Зване и защитника «Локомотива» Сесара Монтеса. Омрачили старт турнира лишь массовые акции протеста в Мехико. Митингующие перекрыли прилегающие к стадиону улицы и парализовали работу транспорта. Вдобавок на входе в фан-зону образовалась давка из-за большого наплыва желающих посетить её.
Матч открытия чемпионата мира по футболу между сборными Мексики и ЮАР сложно было назвать выдающимся по своей вывеске. Если бы с него не начинался турнир, к нему едва ли оказалось бы приковано повышенное внимание болельщиков. Да и «ацтеки» считались явными фаворитами. На их стороне была и статистика. Хозяева ЧМ почти всегда успешно проводили подобные встречи. На последних пяти турнирах поражение потерпел только Катар от Эквадора в 2022-м, а Россия в 2018-м и вовсе забила пять безответных мячей в ворота Саудовской Аравии.
Но любопытно, что ровно 16 лет назад — 11 июня 2010-го — те же команды принимали участие в первой встрече ЧМ в ЮАР. Тогда они разошлись миром — 1:1. А «бафана-бафана», в отличие от оппонентов, ожидаемо не пробился в плей-офф и с тех пор не попадал на первенство планеты. Зато мексиканцы в шестой раз принимали участие в матчах открытия ЧМ и горели желанием одержать в них дебютную победу.
Правда, нынешний поединок грозили омрачить масштабные акции протеста. Тысячи человек с начала июня выходили на улицы и требовали повышения заработной платы в сфере образования и отмены закона о пенсионной реформе. А накануне противостояния демонстранты даже перекрыли подъезды к стадиону «Ацтека», парализовав работу транспорта.
В день игры решить проблему не удалось. В дополнение к прежним митингующим недовольство решили высказать родственники людей, которые стали жертвами наркокартелей или пропали без вести. Они прямо на тротуаре возложили цветы календулы в форме креста.
«Президента Мексики Клаудию Шейнбаум интересует только футбол. Исчезновения людей продолжаются, но она ничего не делает», — сказала Мария де Хесус Сория Агуайо, участница акции протеста, чей сын пропал без вести десять лет назад.
Сама президент страны сочла произошедшее провокацией и посетовала, что митингующие просто воспользовались мундиалем в собственных целях. Вместе с тем она призвала полицейских не применять насилие в их отношении.
Стражи правопорядка действительно пытались действовать максимально аккуратно и не вступали в конфликты с протестующими. Их не разгоняли силой, но вокруг стадиона установили специальный периметр безопасности, попасть внутрь которого можно было только по билетам.
Однако не обошлось без серьёзных логистических сложностей. Так, нельзя было добраться до «Ацтеки» на транспорте — все подъезды перекрыли. Также оказались заблокированы некоторые станции метро. Многим болельщикам пришлось добираться пешком. В довершение всех бед у входа в фан-зону города образовалась давка из-за большого скопления фанатов. Они с трудом преодолевали входные коридоры.
А потом не все успели к масштабной церемонии открытия. Любопытно, что в 2026-м она фактически растянется на три дня, чтобы порадовать болельщиков могли и в других странах-хозяйках — США и Канаде. Но основная состоялась в Мехико и началась за 90 минут до стартового свистка. На сцену вышли латиноамериканские звёзды шоу-бизнеса, а гимн турнира Dai Dai исполнили Шакира и Burna Boy.
Что касается составов, то у российских болельщиков был повод переживать за хозяев, ведь вызов на турнир получили сразу два футболиста РПЛ. В итоге защитник «Локомотива» Сесар Монтес не только попал в основу, но получил капитанскую повязку. А вот хавбек московского «Динамо» Луис Чавес остался на скамейке запасных.
Подопечные Хавьера Агирре не стали откладывать дело в долгий ящик. Уже в дебюте Рауль Хименес мог открыть счёт после прострела справа, но соперников выручил Ронвен Уильямс. Тем обиднее для поклонников «бафана-бафана», что тот оказался косвенно причастен к скорому пропущенному мячу уже на девятой минуте. После его передачи защитнику Эрик Лира совершил перехват и отдал пас Хулиану Киньонесу, а тот отправил снаряд между ног вратарю.
Примечательно, что форвард родился на свет в Колумбии и даже выступал за молодёжную сборную страны. Но почти всю карьеру провёл в Мексике, получил паспорт государства и был заигран за эту национальную команду.
После темп игры упал. «Ацтеки» словно не стремились увеличить преимущество. У южноафриканцев же не получалось практически ничего. Лишь незадолго до перерыва они нанесли дебютный удар в створ владений Рауля Ранхеля, и тот — с дальней дистанции. Хозяева ответили куда более опасными подходами. Сначала Уильямс в красивом броске парировал удар Хименеса с нескольких метров. А затем Киньонес угодил в штангу с близкой дистанции.
Вторая половина началась для «бафана-бафана» так же неудачно, как и первая. Только если тогда они пропустили, то теперь остались в меньшинстве. Оборона допустила грубейший провал, а полузащитник Яя Ситхоле был вынужден срывать выход один на один Бриана Гутьерреса фолом последней надежды. После этого шансы южноафриканцев на удачный исход растворились.
Правда, и мексиканцы действовали достаточно осторожно. Всё изменилось после проведения ряда замен. Во-первых, на поле появился Чавес. Во-вторых — юный талант Хильберто Мора. В возрасте 17 лет 240 дней он стал шестым по молодости футболистом, когда-либо выходившим на поле в матче финальной стадии мундиаля. На пятом месте располагается Пеле, дебютировавший на турнире в возрасте 17 лет 235 дней.
Не успели Чавес и Мора вступить в игру, как хозяева, наконец, удвоили преимущество. После подачи Роберто Альварадо с правого края Рауль Хименес блестяще открылся на линии вратарской и отправил мяч головой в сетку без шансов для Уильямса.
В довершение всех бед оппоненты незадолго до финального свистка остались вдевятером. Причём умудрились нарушить правила в атаке. Вышедший на замену опытный Тхемба Зване, пытаясь прорваться в чужую штрафную, ударил рукой по голове Роберто Альварадо. Судья Вилтон Сампайо, послушав совет коллег на VAR, отправился смотреть повтор и потом продемонстрировал нарушителю прямую красную карточку. Но это было не последнее удаление. В компенсированное время Монтес сорвал опасный выход Кхулисо Мудау и досрочно покинул поле.
Это позволило установить рекорд по количеству красных в отдельно взятой встрече ЧМ начиная с 2006-го. Тогда российский арбитр Валентин Иванов удалил четырёх игроков в матче плей-офф между Португалией и Нидерландами.
Главное, хозяева ЧМ в очередной раз одержали победу в матче открытия. «Ацтеки» же не просто взяли верх, а не оставили оппонентам ни единой возможности на спасение.