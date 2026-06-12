Протесты у стадиона, давка на входе в фан-зону, два гола и три удаления: Мексика победила ЮАР в матче открытия ЧМ-2026

Матч открытия чемпионата мира по футболу между сборными Мексики и ЮАР сложно было назвать выдающимся по своей вывеске. Если бы с него не начинался турнир, к нему едва ли оказалось бы приковано повышенное внимание болельщиков. Да и «ацтеки» считались явными фаворитами. На их стороне была и статистика. Хозяева ЧМ почти всегда успешно проводили подобные встречи. На последних пяти турнирах поражение потерпел только Катар от Эквадора в 2022-м, а Россия в 2018-м и вовсе забила пять безответных мячей в ворота Саудовской Аравии.