Поиск Яндекса
Ричмонд
+36°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Меры по обеспечению топливного рынка РФ обсудили на совещании у Новака

Меры по приоритетному обеспечению российского топливного рынка представили на совещании у вице-премьера РФ Александра Новака. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Меры по приоритетному обеспечению российского топливного рынка представили на совещании у вице-премьера РФ Александра Новака. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

«Был представлен комплекс мер, направленных на обеспечение приоритетного насыщения внутреннего рынка нефтепродуктами», — указано в сообщении кабинета министров.

На совещании обсуждались вопросы обеспечения потребителей топливом, а также динамика цен на нефтепродукты.

В обсуждении ситуации в отрасли приняли участие министр сельского хозяйства Оксана Лут, а также представители Минэнерго, Минэкономразвития, ФАС, Минтранса, Минфина, Санкт-Петербургской биржи и крупнейших профильных компаний.

Узнать больше по теме
Александр Новак: биография заместителя Председателя Правительства РФ
Этот политик — значимая фигура в сфере энергетики, чья работа на государственном уровне направлена на развитие и модернизацию топливно-энергетического комплекса России. Деятельность Александра Новака включает решение стратегических задач, связанных с международным сотрудничеством, укреплением энергетической независимости страны и внедрением инноваций. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше