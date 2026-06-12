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Позднякова: на День России в Москве до +31 °C и кратковременные грозы

В День России в столице ожидается по-летнему жаркая погода с температурой до +31 °C, местами пройдут кратковременные дожди с грозами, рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

В День России в столице ожидается по-летнему жаркая погода с температурой до +31 °C, местами пройдут кратковременные дожди с грозами, рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

Об этом сообщает РИА Новости.

По её словам, ночь на 12 июня будет малооблачной и без осадков. Днём сохранится жара, однако местами соберутся тучи.

Минимальная температура в Москве ночью составит +17…+19 °C, по области — +14…+19 °C. Днём воздух прогреется до +29…+31 °C в столице и до +26…+31 °C в регионе.

Синоптик подчеркнула, что есть вероятность установления нового суточного температурного рекорда.

«Днём сохранится жаркая погода, местами может собраться небольшой кратковременный дождь, также есть вероятность грозы», — уточнила Позднякова.

Ранее специалист прогностического центра «Метео» Александр Ильин предупредил, что после жаркого периода в Московский регион придёт заметное похолодание с дождями.