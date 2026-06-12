Посол Дарчиев: Россия и США очень близки, несмотря на все различия

ВАШИНГТОН, 12 июня. /ТАСС/. Россия и США в действительности «очень близки», несмотря на все различия и «разный возраст с точки зрения истории». Об этом заявил 11 июня российский посол в Вашингтоне Александр Дарчиев на приеме по случаю Дня России.
«Россия и Соединенные Штаты, несмотря на все различия и разный возраст с точки зрения истории, хотя 250 лет — вполне солидный срок, на самом деле очень близки», — сказал дипломат на приеме в посольстве РФ в Вашингтоне. «В России всегда испытывали симпатии к далекой Америке и ее замечательному народу, а в США “загадочные русские” неизменно вызывали искренний интерес — это касалось и необозримых просторов, и мужества первопроходцев, и могучей природы, которая не терпит слабых, с такими полноводными реками, как Миссисипи и Волга, и нескончаемыми, полными опасностей океанами», — отметил Дарчиев.
«Напомню лишь о некоторых фактах, которые в современной Британии, возможно, хотели бы забыть, а именно, что Россия поддерживала североамериканские колонии, провозгласившие 4 июля 1776 года независимость от авторитарной метрополии, а в годы Гражданской войны в Америке Москва солидаризировалась с Вашингтоном в противостоянии сепаратистам в южных штатах, которых опять-таки подзуживала коварная Англия», — продолжал посол.
По его словам, День России «символизирует единение и историческую преемственность нашей великой Родины, ставшей домом для сотен народов, самых различных конфессий и культурно-языковых традиций, объединенных верностью общему Отечеству на бескрайних просторах Евразии». «Россия — это уникальная цивилизация, в которой душа человека, его духовные скрепы с извечным поиском смысла жизни, правды и справедливости раскрываются в полной мере, а тысячелетняя история полна примеров героизма в борьбе с внешними нашествиями и преодоления последствий революционных катаклизмов», — подчеркнул дипломат.
«Для нас суверенитет — это абсолютная ценность, за которую заплачена огромная цена, что не исключает, а наоборот предполагает открытость остальному миру на основе взаимного уважения и признания национальных интересов в условиях формирующейся геополитической многополярности», — добавил Дарчиев.
Прием посетили в том числе сотрудники Белого дома и Госдепартамента США. Кроме того, на торжественное мероприятие в российском посольстве пришли многочисленные представители аккредитованного в Вашингтоне иностранного дипломатического корпуса и экспертного сообщества США, американские общественные деятели и соотечественники.