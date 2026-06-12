Посол Дарчиев: Россия и США очень близки, несмотря на все различия

«Россия и Соединенные Штаты, несмотря на все различия и разный возраст с точки зрения истории, хотя 250 лет — вполне солидный срок, на самом деле очень близки», — сказал дипломат на приеме в посольстве РФ в Вашингтоне. «В России всегда испытывали симпатии к далекой Америке и ее замечательному народу, а в США “загадочные русские” неизменно вызывали искренний интерес — это касалось и необозримых просторов, и мужества первопроходцев, и могучей природы, которая не терпит слабых, с такими полноводными реками, как Миссисипи и Волга, и нескончаемыми, полными опасностей океанами», — отметил Дарчиев.