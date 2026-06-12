Посол Дарчиев: Путин и Трамп ставят задачу восстановить нормальные связи РФ и США

«В России приветствуют конструктивные и прагматичные подходы нынешней администрации США к восстановлению двусторонних отношений, разрушенных ее предшественниками», — сказал дипломат на приеме в посольстве РФ в Вашингтоне. «Да, не все складывается гладко и беспроблемно, учитывая привходящие геополитические обстоятельства, но очень важно, что лидеры России и США, между которыми налажена личная химия, ставят задачу восстановить нормальные межгосударственные связи, к чему призывают простые люди по обе стороны Берингова пролива», — подчеркнул Дарчиев.