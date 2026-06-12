Посол Дарчиев: Путин и Трамп ставят задачу восстановить нормальные связи РФ и США

ВАШИНГТОН, 12 июня. /ТАСС/. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп ставят задачу восстановить нормальные двусторонние межгосударственные связи. Об этом 11 июня заявил российский посол в Вашингтоне Александр Дарчиев на приеме по случаю Дня России.
«В России приветствуют конструктивные и прагматичные подходы нынешней администрации США к восстановлению двусторонних отношений, разрушенных ее предшественниками», — сказал дипломат на приеме в посольстве РФ в Вашингтоне. «Да, не все складывается гладко и беспроблемно, учитывая привходящие геополитические обстоятельства, но очень важно, что лидеры России и США, между которыми налажена личная химия, ставят задачу восстановить нормальные межгосударственные связи, к чему призывают простые люди по обе стороны Берингова пролива», — подчеркнул Дарчиев.
Прием посетили в том числе сотрудники Белого дома и Госдепартамента США. Кроме того, на торжественное мероприятие в российском посольстве пришли многочисленные представители аккредитованного в Вашингтоне иностранного дипломатического корпуса и экспертного сообщества США, американские общественные деятели и соотечественники.