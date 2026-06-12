Суд в Бельгии приговорил россиянина к пяти годам за незаконный экспорт

На момент оглашения приговора Виктор Лабин уже провел в СИЗО около года. Защита Лабина намерена обжаловать приговор. Адвокат Станислас Эскенази настаивает, что прямого эмбарго на вывоз указанного химического соединения не существовало, а суровость решения суда объясняется российским гражданством его клиента.