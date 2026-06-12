Дарчиев: между Путиным и Трампом существует «личная химия»

Между президентом России Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом налажена «личная химия», заявил посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев.
Об этом Дарчиев сказал на торжественном приёме по случаю Дня России в посольстве. Его слова приводит РИА Новости.
Он отметил, что геополитические обстоятельства влияют на отношения Москвы и Вашингтона. Однако к восстановлению связей призывают люди по обе стороны Берингова пролива.
«Важно, что лидеры России и США… ставят задачу восстановить нормальные межгосударственные связи», — сказал дипломат.
Ранее советник президента России Антон Кобяков заявил, что Трамп вывел российско-американские отношения из переговорного тупика, в который их погрузил его предшественник Джо Байден.