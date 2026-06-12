Соотечественники, дипломаты и общественность Ирландии отметили День России

Во время приема несколько соотечественников были награждены по линии Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом. Знаки имени Анны Ахматовой, дипломы и благодарственные письма были вручены за продвижение русского языка и культуры, личный вклад в изучение, сохранение и распространение русского языка, российской истории и культуры, традиций народов России, а также российского духовного и культурного наследия в Ирландии, за личный вклад в консолидацию российской диаспоры и в воспитание молодого поколения соотечественников в Ирландии.