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Дарчиев: суверенитет — абсолютная ценность России

Суверенитет представляет для России абсолютную ценность, за которую была заплачена огромная цена, заявил посол России в США Александр Дарчиев.

Суверенитет представляет для России абсолютную ценность, за которую была заплачена огромная цена, заявил посол России в США Александр Дарчиев.

Об этом дипломат сказал на торжественном приёме по случаю Дня России в посольстве в Вашингтоне. Его слова приводит РИА Новости.

Он подчеркнул, что страна при этом остаётся открытой остальному миру на основе взаимного уважения и признания национальных интересов в условиях формирующейся геополитической многополярности.

Ранее Дарчиев заявил, что между президентом России Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом налажена «личная химия».

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