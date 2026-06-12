Дарчиев: суверенитет — абсолютная ценность России

Суверенитет представляет для России абсолютную ценность, за которую была заплачена огромная цена, заявил посол России в США Александр Дарчиев.
Об этом дипломат сказал на торжественном приёме по случаю Дня России в посольстве в Вашингтоне. Его слова приводит РИА Новости.
Он подчеркнул, что страна при этом остаётся открытой остальному миру на основе взаимного уважения и признания национальных интересов в условиях формирующейся геополитической многополярности.
Ранее Дарчиев заявил, что между президентом России Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом налажена «личная химия».