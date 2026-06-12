Британские СМИ назвали сильным ударом для Стармера череду отставок в Минобороны

ЛОНДОН, 12 июня. /ТАСС/. Четыре депутата правящей Лейбористской партии покинули свои посты в Министерстве обороны Великобритании 11 июня, что стало ударом для правительства премьер-министра Кира Стармера. С такой оценкой выступили британские СМИ.
По информации телеканала Sky News, помимо публично объявленных отставок главы ведомства Джона Хили, его заместителя Алистера Карнса и личного парламентского секретаря министра Памелы Нэш, прекратить работать в Минобороны решила другая личный парламентский секретарь министра — Рейчел Хопкинс.
Как заметила газета The Daily Telegraph, эти отставки нанесли сильный политический удар по Стармеру и оставили его правительство «в руинах» перед предстоящими саммитами Группы семи и НАТО, важное место на которых займут вопросы безопасности и инвестиций в оборону. The Times замечает, что правительство под управлением Стармера погрузилось после этого в неразбериху. Ранее Хили и Карнс сообщили, что покидают правительство из-за того, что считают недостаточными инвестиции правительства в оборонный сектор.
Камнем преткновения стал подготовленный еще в январе, но так и не опубликованный план инвестиций в оборону. По данным британских СМИ, правительство решило увеличить расходы на эти цели на ?13,5 млрд ($18 млрд) на предстоящие три года. При этом изначально СМИ писали о расходах в размере ?18 млрд, указывая, что это и так на несколько миллиардов меньше, чем требуется.
Как написал Карнс в своем письме к Стармеру, «план не является ни достаточно амбициозным, ни достаточно профинансированным». «От вооруженных сил требуют отвечать на угрозы более опасного мира с бюджетом, рассчитанным на более спокойную эпоху», — сообщил бывший замминистра, морской пехотинец в запасе.
После чего Карнс обрушился с критикой на правительство, заявив, что «государственный аппарат пришел в упадок, решения, которые должны приниматься за считаные дни, принимаются месяцами», а «ведомства борются друг с другом вместо того, чтобы решать проблему».
Новый министр обороны.
На смену Хили был назначен бывший заместитель главы МВД Великобритании Дэн Джарвис. 53-летний политик обладает депутатским мандатом с 2011 года. С 2018 по 2022 год он был мэром графства Саут-Йоркшир. До этого, с 1997 по 2011 год, Джарвис служил в парашютно-десантном полку, в составе которого направлялся в Косово, Сьерра-Леоне, Ирак и Афганистан. За службу в вооруженных силах в 2011 году Джарвис был удостоен звания кавалера ордена Британской империи.
Журнал The Economist назвал череду отставок «ударом по угасающему авторитету Стармера», а The Guardian очень схожим образом полагает, что это приблизило его премьерство к самому краю, поставив под угрозу остающийся политический авторитет главы правительства и правящей партии.
Менее месяца назад другой член команды Стармера, глава Минздрава Великобритании Уэз Стритинг ушел в отставку, пояснив этот шаг утратой доверия к премьер-министру.