Британские СМИ назвали сильным ударом для Стармера череду отставок в Минобороны

Камнем преткновения стал подготовленный еще в январе, но так и не опубликованный план инвестиций в оборону. По данным британских СМИ, правительство решило увеличить расходы на эти цели на ?13,5 млрд ($18 млрд) на предстоящие три года. При этом изначально СМИ писали о расходах в размере ?18 млрд, указывая, что это и так на несколько миллиардов меньше, чем требуется.