Вспышек хантавируса в России не будет, считает врач

«Совершенно разная ситуация. Пандемия, вызванная Covid-19, была связана с формированием нового штамма коронавирусной инфекции. Сейчас случай хантавирусной инфекции не связан с формированием нового штамма. Это уже известный многие годы, исследованный штамм “Андес”, — сказала собеседница агентства.
Эксперт отметила, что практически все серотипы хантавируса, в том числе те, которые циркулируют в России, не передаются от человека к человеку, а только от контакта с зараженными грызунами и их выделениями.
«Единственный штамм “Андес”, распространенный в Южной Америке, может передаваться от человека к человеку воздушно-капельным путем, но при очень тесном и продолжительном контакте. То есть риск все равно минимальный. Вспышек или пандемий, вызванных хантавирусом, мы не можем ожидать», — сообщила Минакова.
Она также добавила, что за последние годы новых штаммов хантавирусной инфекции не выявлялось.
Вспышка смертельно опасного хантавируса произошла на лайере MV Hondius, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. Три человека скончались. Судно прибыло 10 мая к берегам Канарских островов, пассажиры были эвакуированы. После судно с членами экипажа направилось в Роттердам.