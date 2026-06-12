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Дарчиев заявил о близости России и США

Посол Дарчиев: Россия и США очень близки, несмотря на все различия.

Источник: © РИА Новости

ВАШИНГТОН, 12 июн — РИА Новости. Россия и Соединенные Штаты, несмотря на все различия, на самом деле очень близки, заявил посол РФ в США Александр Дарчиев.

«Россия и Соединенные Штаты, несмотря на все различия и разный возраст с точки зрения истории, хотя 250 лет — вполне солидный срок, на самом деле очень близки», — сказал Дарчиев на торжественном приеме по случаю Дня России в посольстве РФ.

По словам посла, в России всегда испытывали симпатии к далекой Америке и ее народу, в то время как в США неизменно вызывали искренний интерес «загадочные русские».

«Это касалось и необозримых просторов, и мужества первопроходцев, и могучей природы, которая не терпит слабых, с такими полноводными реками, как Миссисипи и Волга, и нескончаемыми, полными опасностями океанами», — подчеркнул Дарчиев.

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