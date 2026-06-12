Дарчиев заявил о близости России и США

«Россия и Соединенные Штаты, несмотря на все различия и разный возраст с точки зрения истории, хотя 250 лет — вполне солидный срок, на самом деле очень близки», — сказал Дарчиев на торжественном приеме по случаю Дня России в посольстве РФ.