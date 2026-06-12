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СМИ: взрыв у берегов Ирана был вызван перехватом «танкера-нарушителя»

Reuters: взрыв у берегов Ирана был вызван перехватом «танкера-нарушителя».

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Взрыв у побережья города Сирик на юге Ирана был связан с действиями иранских военных, пресекающих попытку несанкционированного прохода через Ормузский пролив. передает агентство Рейтер со ссылкой на иранские СМИ.

Как сообщается, иранские силы не позволили «нарушающему правила танкеру» войти в Ормузский пролив без согласования.

В четверг иранское управление по контролю за Персидским заливом (PGSA) подтвердило, что Иран закрыл Ормузский пролив для прохода судов до последующего уведомления.

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