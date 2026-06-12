Mehr: взрыв у иранского города Сирик связан с перехватом танкера-нарушителя

Взрыв у побережья иранского города Сирик был вызван действиями иранских военных, которые пресекли несанкционированный проход судна через Ормузский пролив.
Об этом сообщило агентство Mehr.
Согласно информации источников, иранские силы не разрешили проход нефтеналивного танкера, который без согласования вошёл в зону пролива.
Ранее сообщалось о взрыве в морской зоне у иранского города Сирик.
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