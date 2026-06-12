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Посол Дарчиев: Путин и Трамп ставят задачу восстановить отношения между РФ и США

Дарчиев заявил, что Россия приветствуют подход Белого дома к нормализации отношений.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп ставят задачу восстановить нормальные двусторонние отношения между странами. Об этом сообщил посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев.

«Лидеры России и США, между которыми налажена личная химия, ставят задачу восстановить нормальные межгосударственные связи, к чему призывают простые люди по обе стороны Берингова пролива», — сказал дипломат.

Дарчиев отметил, что Россия положительно оценивает конструктивные подходы нынешней администрации США к восстановлению диалога между странами, отношения между которыми были ухудшены при предыдущем руководстве.

Ранее KP.RU сообщал, что взаимодействие между Россией и США должно развиваться по принципу «танго нужно танцевать вдвоем». Представитель Кремля Дмитрий Песков добавил, что Москва терпелива и ответит взаимностью, когда Вашингтон будет готов к реальному восстановлению отношений.

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