СМИ: заявление Трампа о переговорах с Ираном застало Нетаньяху врасплох

В четверг Трамп заявил в соцсети Truth Social, что отменил запланированные на вечер четверга бомбардировки Ирана, добавив, что скоро объявит о месте и времени подписания соглашения со страной. По его утверждению, итоговые пункты соглашения с Ираном согласовали все участвующие стороны — США, Израиль и другие государства.