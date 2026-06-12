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IPO SpaceX сделало Илона Маска первым триллионером в истории

Первичное размещение акций компании SpaceX сделало американского предпринимателя Илона Маска первым в истории триллионером.

Первичное размещение акций компании SpaceX сделало американского предпринимателя Илона Маска первым в истории триллионером.

Об этом сообщило агентство Reuters.

«Сейчас основная часть состояния Маска связана со SpaceX, где его доля оценивается примерно в $866 млрд», — говорится в публикации.

Стоимость всех активов Маска превысила $1,1 трлн в момент начала торгов в пятницу, 12 июня, согласно расчётам Forbes.

В марте американский бизнесмен второй год подряд возглавил ежегодный рейтинг самых богатых людей в мире по версии журнала Forbes.

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