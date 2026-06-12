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Илон Маск стал первым триллионером в мире после IPO SpaceX

Владелец компаний SpaceX, xAI, Tesla и соцсети Х Илон Маск стал первым триллионером в истории благодаря первому публичному размещению акций SpaceX. Об этом сообщает агентство Reuters.

Владелец компаний SpaceX, xAI, Tesla и соцсети Х Илон Маск стал первым триллионером в истории благодаря первому публичному размещению акций SpaceX. Об этом сообщает агентство Reuters.

Предприниматель стал триллионером только «на бумаге», отмечает Washington Post. В оценке состояния господина Маска учитывались опционы и акции, которые он получит в будущем при выполнении условий — запуска компьютерных дата-центров в космосе и создания человеческого поселения на Марсе. Без учета этих акций активы Илона Маска составляют чуть меньше триллиона.

Накануне SpaceX провела IPO 555,6 млн обыкновенных акций по цене публичного размещения $135 за акцию. Начальная оценка стоимости компании составила $1,77 трлн. Благодаря этому SpaceX смогла привлечь финансирование в размере $75 млрд. Торги стартуют 12 июня на бирже Nasdaq, где акции компании будут обращаться под тикером SPCX.

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