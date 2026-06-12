Илон Маск стал первым триллионером в мире после IPO SpaceX

Предприниматель стал триллионером только «на бумаге», отмечает Washington Post. В оценке состояния господина Маска учитывались опционы и акции, которые он получит в будущем при выполнении условий — запуска компьютерных дата-центров в космосе и создания человеческого поселения на Марсе. Без учета этих акций активы Илона Маска составляют чуть меньше триллиона.