На «Радиостанции Судного дня» прозвучали новые сообщения

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Сообщения «изоляторный» и «негоциант» прозвучали в эфире радиостанции УВБ-76, также известной как «Радиостанция Судного дня».
Как сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи», который отслеживает активность радиостанции, в четверг были переданы сообщения «изоляторный» и «негоциант».
Ранее в эфире прозвучали сигналы «Шарфотол» и «Медиумизм».
УВБ-76 — военная радиостанция, созданная в 1970-х годах, в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют «Жужжалкой».