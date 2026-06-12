Поиск Яндекса
Ричмонд
+36°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На «Радиостанции Судного дня» прозвучали новые сообщения

На «Радиостанции Судного дня» прозвучали сообщения «изоляторный» и «негоциант».

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Сообщения «изоляторный» и «негоциант» прозвучали в эфире радиостанции УВБ-76, также известной как «Радиостанция Судного дня».

Как сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи», который отслеживает активность радиостанции, в четверг были переданы сообщения «изоляторный» и «негоциант».

Ранее в эфире прозвучали сигналы «Шарфотол» и «Медиумизм».

УВБ-76 — военная радиостанция, созданная в 1970-х годах, в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют «Жужжалкой».