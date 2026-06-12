Axios: заявление Трампа о сделке с Ираном застало Нетаньяху врасплох

Об этом сообщил корреспондент Axios Барак Равид.
В четверг Трамп объявил, что отменил бомбардировки Ирана и вскоре сообщит о подписании соглашения. По его утверждению, итоговые пункты согласовали все стороны, включая Израиль.
Однако израильский премьер не был поставлен в известность.
«Нетаньяху не был заранее предупреждён, и его застало врасплох, когда Трамп опубликовал свое изначальное заявление о сделке (с Ираном. — RT)», — говорится в публикации.
Ранее Трамп допустил, что соглашение с Ираном может быть подписано на выходных в Европе.
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