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Axios: заявление Трампа о сделке с Ираном застало Нетаньяху врасплох

Премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху не предупредили заранее о заявлении президента США Дональда Трампа по сделке с Ираном, что застало его врасплох.

Премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху не предупредили заранее о заявлении президента США Дональда Трампа по сделке с Ираном, что застало его врасплох.

Об этом сообщил корреспондент Axios Барак Равид.

В четверг Трамп объявил, что отменил бомбардировки Ирана и вскоре сообщит о подписании соглашения. По его утверждению, итоговые пункты согласовали все стороны, включая Израиль.

Однако израильский премьер не был поставлен в известность.

«Нетаньяху не был заранее предупреждён, и его застало врасплох, когда Трамп опубликовал свое изначальное заявление о сделке (с Ираном. — RT)», — говорится в публикации.

Ранее Трамп допустил, что соглашение с Ираном может быть подписано на выходных в Европе.

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