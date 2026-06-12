При ударе ВСУ из артиллерии погиб директор Брянского биосферного заповедника

Директор Брянского биосферного заповедника и ещё один мирный житель погибли при артиллерийском обстреле посёлка Суземка, двое ранены.
Об этом сообщил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.
По его данным, удар наносился из артиллерии. В результате погиб директор заповедника «Брянский лес» Александр Никитенков. Кроме того, жертвой атаки стал ещё один гражданский.
Ранения получили два человека, им оказана необходимая медицинская помощь.
Врио главы региона подчеркнул, что семьям погибших и пострадавших будет оказана всесторонняя поддержка, включая материальную помощь.
Ранее атака беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины на Севастополь привела к повреждению десяти многоэтажных и пяти частных домов.