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Axios: заявление Трампа о сделке с Ираном стало для Нетаньяху сюрпризом

Заявление президента США Дональда Трампа о скорой сделке с Ираном застало премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху врасплох. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источник.

Заявление президента США Дональда Трампа о скорой сделке с Ираном застало премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху врасплох. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источник.

По информации собеседника издания, господин Нетаньяху не получал предварительных уведомлений до того, как американский президент опубликовал свое сообщение о скорой сделке в Truth Social.

11 июня Дональд Трамп объявил об отмене запланированных на вечер бомбардировок иранских объектов и анонсировал скорое раскрытие деталей предстоящего подписания соглашения. Американский президент выразил уверенность, что финальные положения документа уже одобрены всеми ключевыми участниками процесса. Официальное подписание соглашения может состояться в Европе в ближайшие выходные, добавил он.

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