Axios: заявление Трампа о сделке с Ираном стало для Нетаньяху сюрпризом

11 июня Дональд Трамп объявил об отмене запланированных на вечер бомбардировок иранских объектов и анонсировал скорое раскрытие деталей предстоящего подписания соглашения. Американский президент выразил уверенность, что финальные положения документа уже одобрены всеми ключевыми участниками процесса. Официальное подписание соглашения может состояться в Европе в ближайшие выходные, добавил он.