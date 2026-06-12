Axios: заявление Трампа о сделке с Ираном стало для Нетаньяху сюрпризом

По информации собеседника издания, господин Нетаньяху не получал предварительных уведомлений до того, как американский президент опубликовал свое сообщение о скорой сделке в Truth Social.
11 июня Дональд Трамп объявил об отмене запланированных на вечер бомбардировок иранских объектов и анонсировал скорое раскрытие деталей предстоящего подписания соглашения. Американский президент выразил уверенность, что финальные положения документа уже одобрены всеми ключевыми участниками процесса. Официальное подписание соглашения может состояться в Европе в ближайшие выходные, добавил он.