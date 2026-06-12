Axios: Нетаньяху застали врасплох заявления Трампа о переговорах с Ираном

В четверг Трамп опубликовал в соцсети Truth Social заявление, в котором сообщил о переносе запланированных авиаударов по Ирану и анонсировал скорое объявление о месте и времени подписания соглашения с этой страной. Согласно его заявлениям, окончательные условия соглашения были согласованы всеми сторонами, включая США, Израиль и другие государства.