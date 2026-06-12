КСИР предупредил о последствиях прохода через Ормузский пролив без согласования

Военно-морские силы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) предостерегли от попыток пройти через Ормузский пролив.
Об этом проинформировал телеканал «Аль-Алям» со ссылкой на КСИР.
«Мы продолжаем контролировать Ормузский пролив и будем действовать решительно в отношении любого судна, которое попытается его пройти», — заявил телеканал, цитируя командование.
Ранее агентство Mehr сообщило, что взрыв у побережья иранского города Сирик был вызван действиями иранских военных, которые пресекли несанкционированный проход судна через Ормузский пролив.
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