Поиск Яндекса
Ричмонд
+34°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

КСИР предупредил о последствиях прохода через Ормузский пролив без согласования

Военно-морские силы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) предостерегли от попыток пройти через Ормузский пролив.

Военно-морские силы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) предостерегли от попыток пройти через Ормузский пролив.

Об этом проинформировал телеканал «Аль-Алям» со ссылкой на КСИР.

«Мы продолжаем контролировать Ормузский пролив и будем действовать решительно в отношении любого судна, которое попытается его пройти», — заявил телеканал, цитируя командование.

Ранее агентство Mehr сообщило, что взрыв у побережья иранского города Сирик был вызван действиями иранских военных, которые пресекли несанкционированный проход судна через Ормузский пролив.

Узнать больше по теме
Ормузский пролив: главный нефтяной маршрут в эпицентре конфликтов
Ормузский пролив — одна из самых стратегически важных водных артерий мира. Но этот узкий морской коридор — еще и зона постоянной напряженности: Иран не раз угрожал перекрыть его в ответ на санкции и военные угрозы. Разбираемся, где находится пролив, кому он принадлежит и почему его безопасность волнует весь мир.
Читать дальше