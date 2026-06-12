Истребитель F-35 ВВС США подал сигнал бедствия в небе над ОАЭ

Американский истребитель F-35 передал общий аварийный сигнал в воздушном пространстве Объединённых Арабских Эмиратов.
Об этом сообщило РИА Новости, проанализировав полётные данные.
Согласно полученной информации, самолёт передавал код 7700, который обозначает общую аварийную ситуацию в полёте.
Такой код может указывать на техническую неисправность, пожар, нехватку топлива или другую экстренную проблему.
Детали происшествия пока неизвестны. Истребитель совершил посадку на авиабазу Аль-Дафра в Абу-Даби.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что иранские силы сбили вертолёт Apache во время патрулирования над Ормузским проливом. Он отметил, что Соединённые Штаты «должны по необходимости ответить на эту атаку».
Телеканал Al Arabiya со ссылкой на высокопоставленное лицо сообщил, что Иран передал международным посредникам, что ненамеренно сбил американский вертолёт.
Соединённые Штаты вскоре начали наносить удары по Ирану в ответ на инцидент со сбитым вертолётом Apache.