Xbox планирует масштабное сокращение штата

Вынужденные меры связаны с серьезными трудностями, с которыми Xbox столкнулась в последние годы, отмечает Reuters. Ставка компании на облачные технологии и развитие подписок на сервисы не смогла покрыть падение продаж консолей и дефицит крупных игровых релизов. Согласно внутреннему электронному письму Аши Шармы, которое цитирует Bloomberg, маржа подотчетности подразделения упала до 3%.