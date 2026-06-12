В Татарстане объявлен режим беспилотной опасности

Режим беспилотной опасности введён на территории Татарстана.
Об этом сообщило главное управление МЧС России по республике.
«Внимание! На территории Республики Татарстан введён режим “Беспилотная опасность”, — говорится в публикации.
Ранее сообщалось, что директор Брянского биосферного заповедника и ещё один мирный житель погибли при артиллерийском обстреле посёлка Суземка, двое ранены.
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