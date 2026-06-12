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В Татарстане объявлен режим беспилотной опасности

Режим беспилотной опасности введён на территории Татарстана.

Режим беспилотной опасности введён на территории Татарстана.

Об этом сообщило главное управление МЧС России по республике.

«Внимание! На территории Республики Татарстан введён режим “Беспилотная опасность”, — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что директор Брянского биосферного заповедника и ещё один мирный житель погибли при артиллерийском обстреле посёлка Суземка, двое ранены.

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