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Посол РФ в США: между Путиным и Трампом существует «личная химия»

Посол Дарчиев заявил, что Путин и Трамп ставят задачу восстановить нормальные связи между РФ и США.

Источник: Аргументы и факты

По словам посла РФ в США Александра Дарчиева, между президентами России и Соединенных Штатов Владимиром Путиным и Дональдом Трампом существует «личная химия», что создает благоприятные условия для нормализации двусторонних межгосударственных связей.

«Лидеры России и США, между которыми налажена личная химия, ставят задачу восстановить нормальные межгосударственные связи», — сказал Дарчиев, выступая на торжественном мероприятии по случаю Дня России.

Посол также отметил, что, несмотря на влияние геополитических факторов на российско-американские отношения, необходимость восстановления диалога признается представителями обеих стран, находящимися по разные стороны Берингова пролива.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, поздравит ли Путин Трампа с 80-летним юбилеем.

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