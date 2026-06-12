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Посол Коронелли: попытки Запада нанести поражение России обречены на провал

Мир переживает турбулентный исторический момент, и РФ является неотъемлемой частью этого процесса, отметил дипломат.

ГАВАНА, 12 июня. /ТАСС/. Попытки стран Запада нанести так называемое стратегическое поражение России обречены на провал. Об этом заявил посол РФ на Кубе Виктор Коронелли, выступая 11 июня на приеме по случаю Дня России.

«Запад продолжает вести гибридную войну против России, — отметил дипломат. — Его конечная цель, хотя и не формулируется прямо, остается прежней: нанести нам так называемое стратегическое поражение. Мы готовы адекватно ответить на эти попытки, которые, несомненно, обречены на провал».

«Сегодня мир переживает турбулентный исторический момент, и наша страна является неотъемлемой частью этого процесса, — продолжил посол. — Столкнувшись с беспрецедентным внешним давлением, Россия демонстрирует стабильность, единство и приверженность своим международным обязательствам». «Я уверен, что эти испытания сделают нас еще сильнее», — подчеркнул он.

Коронелли отметил также, что в рамках СВО на Украине Россия продолжает защищать соотечественников на новых территориях, «уважая их историческое решение вернуться на свою великую родину, в Россию». Вместе с тем он подчеркнул, что Москва «открыта для диалога, при условии его равноправия, со всеми государствами, разделяющими принципы взаимного уважения, невмешательства во внутренние дела и стремления к балансу интересов».

Говоря о нынешних мировых тенденциях, посол РФ на Кубе отметил, что многополярность в мире уже стала реальностью. «Вместе с нашими идеологическими товарищами из глобального большинства в Евразии, Африке и Латинской Америке мы будем продолжать укреплять новый мировой порядок, в котором будет услышан каждый голос и каждый народ сможет выбрать свой собственный путь развития», — подчеркнул он. Коронелли отметил, что Россия продолжит укреплять организации, приближающие к этой цели, обозначив среди них прежде всего БРИКС, Шанхайскую организацию сотрудничества и Евразийский экономический союз.

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