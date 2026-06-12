Посол Коронелли: попытки Запада нанести поражение России обречены на провал

Говоря о нынешних мировых тенденциях, посол РФ на Кубе отметил, что многополярность в мире уже стала реальностью. «Вместе с нашими идеологическими товарищами из глобального большинства в Евразии, Африке и Латинской Америке мы будем продолжать укреплять новый мировой порядок, в котором будет услышан каждый голос и каждый народ сможет выбрать свой собственный путь развития», — подчеркнул он. Коронелли отметил, что Россия продолжит укреплять организации, приближающие к этой цели, обозначив среди них прежде всего БРИКС, Шанхайскую организацию сотрудничества и Евразийский экономический союз.