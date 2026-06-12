Посол Коронелли: попытки Запада нанести поражение России обречены на провал

«Запад продолжает вести гибридную войну против России, — отметил дипломат. — Его конечная цель, хотя и не формулируется прямо, остается прежней: нанести нам так называемое стратегическое поражение. Мы готовы адекватно ответить на эти попытки, которые, несомненно, обречены на провал».
«Сегодня мир переживает турбулентный исторический момент, и наша страна является неотъемлемой частью этого процесса, — продолжил посол. — Столкнувшись с беспрецедентным внешним давлением, Россия демонстрирует стабильность, единство и приверженность своим международным обязательствам». «Я уверен, что эти испытания сделают нас еще сильнее», — подчеркнул он.
Коронелли отметил также, что в рамках СВО на Украине Россия продолжает защищать соотечественников на новых территориях, «уважая их историческое решение вернуться на свою великую родину, в Россию». Вместе с тем он подчеркнул, что Москва «открыта для диалога, при условии его равноправия, со всеми государствами, разделяющими принципы взаимного уважения, невмешательства во внутренние дела и стремления к балансу интересов».
Говоря о нынешних мировых тенденциях, посол РФ на Кубе отметил, что многополярность в мире уже стала реальностью. «Вместе с нашими идеологическими товарищами из глобального большинства в Евразии, Африке и Латинской Америке мы будем продолжать укреплять новый мировой порядок, в котором будет услышан каждый голос и каждый народ сможет выбрать свой собственный путь развития», — подчеркнул он. Коронелли отметил, что Россия продолжит укреплять организации, приближающие к этой цели, обозначив среди них прежде всего БРИКС, Шанхайскую организацию сотрудничества и Евразийский экономический союз.