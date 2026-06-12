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Евродепутат Лашшакова: отказ от сотрудничества с РФ не кончится добром для ЕС

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Отказ от экономического сотрудничества с Россией ничем хорошим для Евросоюза не кончится. Об этом заявила в интервью ТАСС депутат Европарламента от Словакии Юдита Лашшакова.

Источник: РИА "Новости"

«Это все добром не кончится, — сказала она, отвечая на соответствующий вопрос. — Мы живем на одной планете, и возведением стен и границ мы только отдаляемся друг от друга и разрушаем последние остающиеся каналы коммуникации. И все это приведет к таким ситуациям, которые в итоге нанесут ущерб простым гражданам, народу».

Полный текст интервью будет опубликован в 12:30 мск.

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