Евродепутат Лашшакова: отказ от сотрудничества с РФ не кончится добром для ЕС

«Это все добром не кончится, — сказала она, отвечая на соответствующий вопрос. — Мы живем на одной планете, и возведением стен и границ мы только отдаляемся друг от друга и разрушаем последние остающиеся каналы коммуникации. И все это приведет к таким ситуациям, которые в итоге нанесут ущерб простым гражданам, народу».
Полный текст интервью будет опубликован в 12:30 мск.
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