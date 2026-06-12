Евродепутат Лашшакова: отказ от сотрудничества с РФ не кончится добром для ЕС

«Это все добром не кончится, — сказала она, отвечая на соответствующий вопрос. — Мы живем на одной планете, и возведением стен и границ мы только отдаляемся друг от друга и разрушаем последние остающиеся каналы коммуникации. И все это приведет к таким ситуациям, которые в итоге нанесут ущерб простым гражданам, народу».