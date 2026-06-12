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Названа дата возобновления прямых рейсов «Аэрофлота» на Шри-Ланку

Ранаснгхе: прямые рейсы «Аэрофлота» на Шри-Ланку возобновятся в октябре.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Прямые рейсы «Аэрофлота» на Шри-Ланку из Москвы буду возобновлены в начале октября, заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел, трудоустройства за рубежом и туризма Руван Ранасингхе.

«Полеты “Аэрофлота” будут возобновлены в октябре, 4 октября», — сказал он.

По его словам, отсутствие прямого авиасообщение негативно сказывается на показателях туристического потока в страну.

Ранасингхе также поделился, что Шри-Ланка во второй раз принимает участие в Международном туристическом форуме «Путешествуй!», в ходе которого ему удалось пообщаться с представителями российского правительства и главами регионов.

В международном форуме «Путешествуй!», который проходит с 10 по 14 июня на площадке ВДНХ в Москве, принимают участие делегации из 75 регионов России и более 30 стран, среди которых Шри-Ланка, Китай, Куба, Венесуэла, ОАЭ и Вьетнам.

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