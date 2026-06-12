Названа дата возобновления прямых рейсов «Аэрофлота» на Шри-Ланку

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Прямые рейсы «Аэрофлота» на Шри-Ланку из Москвы буду возобновлены в начале октября, заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел, трудоустройства за рубежом и туризма Руван Ранасингхе.
«Полеты “Аэрофлота” будут возобновлены в октябре, 4 октября», — сказал он.
По его словам, отсутствие прямого авиасообщение негативно сказывается на показателях туристического потока в страну.
Ранасингхе также поделился, что Шри-Ланка во второй раз принимает участие в Международном туристическом форуме «Путешествуй!», в ходе которого ему удалось пообщаться с представителями российского правительства и главами регионов.
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