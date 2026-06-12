Посол Дарчиев заявил о «личной химии» между Путиным и Трампом

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал уточнять, намерен ли российский лидер направить поздравление Дональду Трампу по случаю его приближающегося 80-летия. По его словам, на повестке дня «пока много дел». Юбилей у президента США намечен на 14 июня. Кроме того, представитель Кремля подчеркнул, что любые коммуникации между главами государств требуют серьёзной проработки, но при наличии обоюдного желания беседу удастся согласовать весьма оперативно.