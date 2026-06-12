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Посол Дарчиев заявил о «личной химии» между Путиным и Трампом

Посол России в США Александр Дарчиев заявил, что российский лидер Владимир Путин и президент Соединённых Штатов Дональд Трамп ставят задачу восстановить нормальные межгосударственные связи между Россией и США. Об этом дипломат сообщил на торжественном приёме в посольстве РФ в Вашингтоне по случаю Дня России. По его словам, между президентами двух стран существует «личная химия».

Источник: Life.ru

«Важно, что лидеры России и США, между которыми налажена личная химия, ставят задачу восстановить нормальные межгосударственные связи», — заявил посол.

По его словам, российско-американские отношения продолжают испытывать влияние геополитических факторов. При этом призывы к восстановлению связей звучат не только на уровне руководства государства, за нормализацию контактов выступают люди по обе стороны Берингова пролива.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал уточнять, намерен ли российский лидер направить поздравление Дональду Трампу по случаю его приближающегося 80-летия. По его словам, на повестке дня «пока много дел». Юбилей у президента США намечен на 14 июня. Кроме того, представитель Кремля подчеркнул, что любые коммуникации между главами государств требуют серьёзной проработки, но при наличии обоюдного желания беседу удастся согласовать весьма оперативно.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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