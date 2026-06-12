WP: гигантские числа «86 47» в Вашингтоне сочли угрозой Трампу

Полиция США проводит расследование в связи с появлением на центральном бульваре Вашингтона гигантских символов «86 47», которые американские власти рассматривают как потенциальную угрозу в адрес 47-го президента Дональда Трампа, сообщает The Washington Post.
Эти символы, достигающие нескольких десятков метров в длину, были обнаружены на газоне, прилегающем к Национальному мемориалу Второй мировой войны. Для наблюдателей на земле они выглядят как несколько участков вытоптанной или выцветшей травы, однако их форма становится очевидной при взгляде с высоты, например, с вершины монумента Джорджу Вашингтону.
Сотрудники правоохранительных органов уже приступили к выяснению способа нанесения символов на газон и взяли пробы растительного покрова и почвы для дальнейшего анализа.
Напомним, что в апреле американские власти выдвинули обвинения в угрозах президенту США в адрес бывшего директора ФБР Джеймса Коми. В мае прошлого года Коми разместил в соцсетях фотографию, на которой ракушки на пляже были выложены в виде чисел 86 и 47.
Выражение «to 86» в разговорной речи может означать призыв к нанесению вреда или даже убийству, а число 47 в данном контексте указывает на Дональда Трампа, занимающего пост 47-го президента США. Вскоре после возникновения общественного резонанса Коми удалил публикацию и принес извинения.
Ранее издание New York Post также сообщало, что покушение готовилось на дочь Трампа Иванку.