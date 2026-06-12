WP: гигантские числа «86 47» в Вашингтоне сочли угрозой Трампу

Эти символы, достигающие нескольких десятков метров в длину, были обнаружены на газоне, прилегающем к Национальному мемориалу Второй мировой войны. Для наблюдателей на земле они выглядят как несколько участков вытоптанной или выцветшей травы, однако их форма становится очевидной при взгляде с высоты, например, с вершины монумента Джорджу Вашингтону.