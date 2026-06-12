Посол Бердыев: США ещё не отправили Путину приглашение на саммит G20

«По установившейся в G20 традиции такие приглашения рассылаются ближе к самому саммиту, примерно за месяц-полтора. Смысл состоит в том, чтобы зафиксировать мероприятие в международном календаре лидеров», — уточнил Бердыев.
Представитель МИД пояснил, что приглашения выполняют важную протокольную функцию и служат жестом уважения к партнерам по «Двадцатке».
Мероприятие G20 состоится в Майами 14−15 декабря.
Напомним, что в апреле заместитель главы МИД РФ Александр Панкин проинформировал — Россия получила приглашение принять участие на высшем уровне в саммите G20 в США.
Как отметили в Кремле, Москва придает большое значение работе в рамках G20, а Россия будет достойно представлена на мероприятии.