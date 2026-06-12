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СМИ: слова Трампа о сделке с Ираном застали Нетаньяху врасплох

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не был заранее проинформирован о заявлении президента США Дональда Трампа от 11 июня относительно договоренности о завершении войны с Ираном.

Источник: AP 2024

Об этом сообщил корреспондент американского портала Axios и 12-го канала израильского телевидения Барак Равид со ссылкой на источник.

«Нетаньяху не получил предварительного уведомления и был застигнут врасплох, когда Трамп опубликовал свое первоначальное заявление о сделке [с Ираном]», — написал Равид в Х.

11 июня Трамп заявил журналистам в Белом доме, что несколько итоговых положений договоренностей с Ираном согласованы всеми вовлеченными в переговоры сторонами. При этом американские силы будут поддерживать морскую блокаду исламской республики до заключения сделки.

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