СМИ: слова Трампа о сделке с Ираном застали Нетаньяху врасплох

Об этом сообщил корреспондент американского портала Axios и 12-го канала израильского телевидения Барак Равид со ссылкой на источник.
«Нетаньяху не получил предварительного уведомления и был застигнут врасплох, когда Трамп опубликовал свое первоначальное заявление о сделке [с Ираном]», — написал Равид в Х.
11 июня Трамп заявил журналистам в Белом доме, что несколько итоговых положений договоренностей с Ираном согласованы всеми вовлеченными в переговоры сторонами. При этом американские силы будут поддерживать морскую блокаду исламской республики до заключения сделки.