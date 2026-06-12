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«Это катастрофа»: Зеленскому сообщили мрачные новости про Каллас

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Возможная отставка главы евродипломатии Каи Каллас в рамках реорганизации дипломатической службы ЕС станет катастрофой для Владимира Зеленского, такое мнение высказал в эфире своего YouTube-канала кипрский журналист Алекс Христофору.

Источник: Reuters

«Это катастрофа. Это просто полная, чертова катастрофа. Киев ей уже не спасти. Каллас нанесла такой ущерб дипломатии ЕС своей русофобией, что теперь Зеленскому срочно нужен новый защитник в Брюсселе, пока не поздно», — сказал он.

По словам эксперта, Брюссель ищет пути выхода из украинского конфликта, что невыгодно Киеву, однако мнение Зеленского вряд ли будут спрашивать.

«Просто невероятно: Кая настолько плохо справилась с работой, что теперь ее выгоняют всем ЕС. Не удивлюсь, если Зеленский будет следующим», — сыронизировал журналист.

Вчера газета Financial Times сообщила со ссылкой на высокопоставленных чиновников, что страны Евросоюза обдумывают полную реорганизацию дипломатической службы ЕС из-за недовольства работой ее главы Каи Каллас.

Глава европейской дипломатии неоднократно становилась предметом насмешек со стороны экспертов по всему миру из-за провокационных заявлений и исторически неточных комментариев.

Испанская газета Pais писала, что Каллас стала частью, вероятно, худшего руководства в Брюсселе за последние десятилетия. Издание отмечало, что она слишком зациклена на России и это влияет на ее позицию по другим вопросам.

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