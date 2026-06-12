Аналитик Двилянский: мошенники обманывают дачников с помощью ИИ-фото саженцев

«Ещё один индикатор — водяные знаки или странные артефакты: на некоторых нейросетевых изображениях можно заметить нечитаемые логотипы, полосы или пиксельные помехи. Прежде чем покупать саженцы или семена у незнакомых продавцов в интернете, ищите реальные видеообзоры конкретного растения. Нейросеть пока не может сгенерировать длительное и качественное видео с демонстрацией всех стадий роста. Пользуйтесь проверенными торговыми площадками с системой отзывов и обязательно читайте негативные комментарии», — посоветовал собеседник RT.