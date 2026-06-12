Аксаков допустил рост ВВП России по итогам 2026 года

«Первые два месяца этого года были с отрицательными темпами роста экономики. И только благодаря тому, что в марте мы наблюдали довольно серьезный шаг в росте ВВП, это влияет на больший оптимизм по росту ВВП в этом году, хотя в совокупности за квартал мы имеем отрицательные темпы роста ВВП», — сказал он.