Аксаков допустил рост ВВП России по итогам 2026 года

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Рост экономики России может составить 2% по итогам года при сохранении позитивных тенденций, такое мнение высказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в интервью РИА Новости.
«Первые два месяца этого года были с отрицательными темпами роста экономики. И только благодаря тому, что в марте мы наблюдали довольно серьезный шаг в росте ВВП, это влияет на больший оптимизм по росту ВВП в этом году, хотя в совокупности за квартал мы имеем отрицательные темпы роста ВВП», — сказал он.
«Если динамика положительная, которая проявилась в марте, продолжится, а апрель по предварительным данным, дает такой позитив, соответственно, можно надеяться, что темп роста ВВП будет не 0,5%, как сейчас предполагают и в ЦБ, и в правительстве, а возрастет до 2%», — ответил Аксаков на вопрос, каким будет рост ВВП по итогам нынешнего года.
Он отметил, что к этому показателю надо относиться с точки зрения анализа изменений структуры экономики.
«Есть отрасли, которые растут очень быстрыми темпами. Цифровое, например, направление, все, что связано с искусственным интеллектом, там темпы роста двухкратные. Но у нас очень низкий темп в добывающих отраслях», — подытожил Аксаков.
ВВП России в январе-апреле вырос на 0,2%, говорил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ-2026.
По прогнозу Банка России, в 2026 году российская экономика будет расти умеренными темпами в диапазоне 0,5−1,5%. А Минэкономразвития прогнозирует рост ВВП на 0,4%.