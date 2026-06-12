Администрация Трампа обжаловала решение о снятии его имени с Кеннеди-центра

ВАШИНГТОН, 12 июн — РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа обжаловала решение суда, требующее убрать его имя из названия центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне, следует из судебного документа в распоряжении РИА Новости.
«Все ответчики по этому делу настоящим уведомляют, что подают апелляцию в Апелляционный суд США по округу Колумбия на постановление суда от 29 мая 2026 года», — говорится в тексте апелляции.
Ранее суд в Вашингтоне запретил Трампу без получения одобрения Конгресса переименовать в свою честь центр Кеннеди, потребовав убрать со здания фамилию действующего президента, которая появилась на восточном фасаде в декабре 2025 года. Суд также запретил закрывать театр на ремонт, начать который планировалось в июле.